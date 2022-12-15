Первенство области по настольному теннису стартовало в Тюмени

Областное первенство по настольному теннису с 15 по 25 декабря пройдет в Тюмени, участие в них принимают 125 теннисистов из Тюмени, Новосибирска, Омска, Уфы, Екатеринбурга, Москвы и ещё 13 городов России. От Тюменской области выступят порядка 50 спортсменов.

Игры состоятся между юношами и девушками двух возрастных категорий – до 13 и до 17 лет. В программе заявлены одиночные состязания и 16 парных матчей. Соревнования пройдут по олимпийской системе с добавлением второго круга. На кону – рейтинговые очки и получение или подтверждение первого спортивного разряда.

Галактионов Виктор, исполнительный директор федерации тенниса Тюменской области:

Есть большие надежды на спортсменов, на счету у которых самое большое количество рейтинговых очков среди участников соревнований. Это Кулягин Михаил, Рахматуллина Радмила и Дербина Анастасия, они заявлены в возрастной категории до 17 лет. Но нельзя сказать, что соревнования пройдут легко, ведь для участия заявились сильные соперники, в том числе из Москвы и Екатеринбурга.

В феврале и марте 2023 года теннисистам вновь предстоит разыграть рейтинговые очки. Именно на это время назначено следующее первенство Тюменской области.



Фото: Федерации тенниса Тюменской области.