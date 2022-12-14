Тюмень примет два всероссийских старта по ледолазанию

С 16 по 18 декабря на базе Центра туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) состоятся чемпионат России по альпинизму и Всероссийские юношеские соревнования по альпинизму (ВЮС). Официальная церемония открытия соревнований запланирована на 17 декабря в 16:.30. Закрытие – 18 декабря в 17:30.

16 декабря в 10:00 на трассы выйдут спортсмены ВЮС 13-15 лет, пройдут квалификационные испытания на трудность и скорость. В этот же день для этой категории состоятся финальные лазания на скорость.

17 декабря ребят 13-15 лет ожидают финальные старты на трудность. Спортсмены ВЮС 16-18 лет и участники чемпионата пройдут квалификацию в дисциплинах "трудность" и "скорость".

18 декабря состоятся финальные лазания.

Всего в соревнованиях примет участие около 90 спортсменов со всей страны. Покорить тюменские вертикали приедут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Кемеровской, Кировской, Томской, Новосибирской областей, Республики Татарстан, Красноярского и Приморского краев.

Соревнования на трудность пройдут в формате "боулдеринг" - преодоление нескольких 17 метровых трасс, каждая из которых включает в себя два десятка сложных перехватов. Для скоростных соревнований в формате "индивидуальное лазание" организаторы подготовили большой ледодром. В этом году его ширина составляет 4 м.

Вход на мероприятие свободный.