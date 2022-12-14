III этап Кубка России по биатлону принес Тюменской области три медали

В Тюмени в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" завершился III этап Кубка России по биатлону. В соревнованиях приняло участие 150 сильнейших биатлонистов из 24 субъектов страны.

В первый день на старт спринтерской гонки у мужчин на дистанцию 10 км с двумя огневыми рубежами вышел 71 спортсмен из регионов России и Республики Беларусь. По итогам гонки лидером стал Эдуард Латыпов из Башкортостана, 2 место у Ронана Ерёмина из Новосибирской области, бронзовым призером стал тюменский спортсмен Андрей Вьюхин.

В соревнованиях по женскому спринту на дистанции 7.5 км с двумя огневыми рубежами места распределились следующим образом:

1 место - Каплина Елизавета (ХМАО-Югра).

2 место - Динара Алимбекова (Республика Беларусь).

3 место - Екатерина Носкова (ХМАО-Югра).

Мужской гонкой преследования стартовал второй соревновательный день Кубка России по биатлону.

Борьба за победу шла до последних метров дистанции. Тройка победителей уместилась в отрезок 0.8 секунды.

Первое место занял Саид Каримулла Халили (г. Москва). Второе место у тюменского биатлониста Александра Поварницына. Третьим пересёк финишную черту Даниил Серохвостов (Новосибирская область).

В женской гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами победителя определил лишь фотофиниш. Динара Алимбекова из Республики Беларусь опередила Екатерину Носкову (ХМАО-Югра) на 0.1 секунды. Третьей финишировала югорчанка Елизавета Каплина.

Заключительный день соревнований на PARI Кубке России по биатлону открыла мужская гонка на 15 км - большой масс-старт. Первое место завоевал Даниил Серохвостов из Новосибирской области. Второе место у Ивана Колотова из Пермского края. Бронзовая медаль у Эдуарда Латыпова из Республики Башкортостан.

Заключительной гонкой III этапа Кубка России по биатлону в Тюмени стал женский большой масс-старт. В итоговом протоколе места распределились следующим образом:

1 место - Гордеева Анастасия (Москва).

2 место - Дербушева Тамара (Свердловская область).

3 место - Сливко Виктория (Тюменская область).

Бронза Виктории Сливко позволила ей сохранить жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка.

За 3 дня соревнования посетило более 5000 болельщиков.

ТОП-10

РЕЙТИНГ КУБКА РОССИИ

Мужчины Очки

1 ХАЛИЛИ Саид Каримулла 285

2 СЕРОХВОСТОВ Даниил 276

3 КОЛОТОВ Иван 247

4 ЛАТЫПОВ Эдуард 217

5 ПОРШНЕВ Никита 188

6 ЕРЁМИН Роман 187

7 ПОВАРНИЦЫН Александр 185

8 КОРНЕВ Александр 166

9 СУРНЕВ Роман 151

10 ВЬЮХИН Андрей 146

Женщины Очки

1 СЛИВКО Виктория 241

2 КАПЛИНА Елизавета 227

3 НОСКОВА Екатерина 210

4 КАЗАКЕВИЧ Ирина 207

5 ДЕРБУШЕВА Тамара 200

6 ГОРЕЕВА Анастасия 200

7 ГЕРБУЛОВА Наталья 163

8 ГАВРИЛОВА Владислава 161

9 КУКЛИНА Лариса 157

10 КУДИСОВА Алина 153