III этап Кубка России по биатлону принес Тюменской области три медали

В Тюмени в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" завершился III этап Кубка России по биатлону. В соревнованиях приняло участие 150 сильнейших биатлонистов из 24 субъектов страны.
В первый день на старт спринтерской гонки у мужчин на дистанцию 10 км с двумя огневыми рубежами вышел 71 спортсмен из регионов России и Республики Беларусь. По итогам гонки лидером стал Эдуард Латыпов из Башкортостана, 2 место у Ронана Ерёмина из Новосибирской области, бронзовым призером стал тюменский спортсмен Андрей Вьюхин.
В соревнованиях по женскому спринту на дистанции 7.5 км с двумя огневыми рубежами места распределились следующим образом:
1 место - Каплина Елизавета (ХМАО-Югра).
2 место - Динара Алимбекова (Республика Беларусь).
3 место - Екатерина Носкова (ХМАО-Югра).
Мужской гонкой преследования стартовал второй соревновательный день Кубка России по биатлону.
Борьба за победу шла до последних метров дистанции. Тройка победителей уместилась в отрезок 0.8 секунды.
Первое место занял Саид Каримулла Халили (г. Москва). Второе место у тюменского биатлониста Александра Поварницына. Третьим пересёк финишную черту Даниил Серохвостов (Новосибирская область).
В женской гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами победителя определил лишь фотофиниш. Динара Алимбекова из Республики Беларусь опередила Екатерину Носкову (ХМАО-Югра) на 0.1 секунды. Третьей финишировала югорчанка Елизавета Каплина.
Заключительный день соревнований на PARI Кубке России по биатлону открыла мужская гонка на 15 км - большой масс-старт. Первое место завоевал Даниил Серохвостов из Новосибирской области. Второе место у Ивана Колотова из Пермского края. Бронзовая медаль у Эдуарда Латыпова из Республики Башкортостан.
Заключительной гонкой III этапа Кубка России по биатлону в Тюмени стал женский большой масс-старт. В итоговом протоколе места распределились следующим образом:
1 место - Гордеева Анастасия (Москва).
2 место - Дербушева Тамара (Свердловская область).
3 место - Сливко Виктория (Тюменская область).
Бронза Виктории Сливко позволила ей сохранить жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка.
За 3 дня соревнования посетило более 5000 болельщиков.
ТОП-10
РЕЙТИНГ КУБКА РОССИИ
Мужчины Очки
1 ХАЛИЛИ Саид Каримулла 285
2 СЕРОХВОСТОВ Даниил 276
3 КОЛОТОВ Иван 247
4 ЛАТЫПОВ Эдуард 217
5 ПОРШНЕВ Никита 188
6 ЕРЁМИН Роман 187
7 ПОВАРНИЦЫН Александр 185
8 КОРНЕВ Александр 166
9 СУРНЕВ Роман 151
10 ВЬЮХИН Андрей 146
Женщины Очки
1 СЛИВКО Виктория 241
2 КАПЛИНА Елизавета 227
3 НОСКОВА Екатерина 210
4 КАЗАКЕВИЧ Ирина 207
5 ДЕРБУШЕВА Тамара 200
6 ГОРЕЕВА Анастасия 200
7 ГЕРБУЛОВА Наталья 163
8 ГАВРИЛОВА Владислава 161
9 КУКЛИНА Лариса 157
10 КУДИСОВА Алина 153
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