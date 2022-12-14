Тюменцы отправляются в Самару на "Игры ГТО"

Тюменские спортсмены отправляются на фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) "ИГРЫ ГТО" в Самару. В мероприятии примут участие команды из 47 субъектов Российской Федерации.

Тюменскую область представят победители областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), который прошел с 11 по 13 ноября 2022 года в областной столице.

В состав команды вошли Сергей Агишев (Исетский район), Юлия Имаева и Наталья Ковальчук (Аромашевский район), Александр Захаров (Заводоуковский ГО), Анна Васильева (Нижнетавдинский район) и Сергей Просветов (Сладковский район).

Командам предстоит соревноваться в гонке ГТО, которая пройдет в несколько последовательных этапов: 3 отборочных и финальный. На отборочных этапах спортсменам будет необходимо выполнить четыре традиционных вида испытаний ГТО - челночный бег, прыжок в длину, поднимание туловища, подтягивание у мужчин, отжимание у женщин и три дополнительных теста – мах гирей, приседание с гирей и подъем по канату.

12 команд, показавшие лучшие результаты на отборочных этапах, выйдут в финал соревнований, где определятся победители и призеры ИГР ГТО.

В рамках фестиваля также пройдут личные соревнования "Иду на рекорд!". Установить рекорд можно в видах испытаний комплекса ГТО, заявленных в гонке ГТО. В случае установления рекордных показателей данные будут зафиксированы и внесены в памятную книгу рекордов ГТО.