Тюменцы заняли все призовые места на уральском чемпионате по снукеру

Фото - Федерация бильярдного спорта Тюменской области

В Тюмени состоялся чемпионат Уральского федерального округа по снукеру. Спортсмены соревновались в дисциплине снукер 15 красных.

В состязаниях приняли участие 26 сильнейших игроков из Тюмени и Екатеринбурга. Все призовые места заняли наши спортсмены.

Победителем среди женщин стала Александра Рябинина, второе место заняла Елизавета Быкова, а третье место разделили Анна Андреева и Наталья Орлова.

Среди мужчин победу одержал Сергей Болотин, второе место занял Антон Назаров, а третье место у Глеба Данилевича.

Помимо Глеба третье место смогла занять Александра Рябинина – семнадцатилетняя бильярдистка. Девушка занимается бильярдом уже 8 лет и является двукратным призером чемпионата мира.

- У нас очень сильные спортсменки, и Александра в том числе. В округе у нее нет сильных соперников среди женщин, поэтому мы допустили ее до соревнований с мужчинами, чтобы получить соревновательный опыт с другими игроками. В полуфинале она уступила несколько очков Сергею Болотину, поэтому заняла третье место, - рассказал Сергей Рябинин, вице-президент федерации бильярдного спорта России.

- Я участвовала в чемпионате для того, чтобы проверить свои силы перед кубком России. И мне удалось показать хороший результат. Я могла бы и за первое место побороться, но попался сильный соперник. Чемпионат округа для меня как приятный бонус перед более важным турниром. Моя цель – попасть в финал Кубка России, но не все зависит от меня. Игра может сложиться по-разному, поэтому мне остается только стараться изо всех сил, что я и намерена делать, - поделилась Александра Рябинина.

Главной целью чемпионата было формирование сборной УФО по снукеру для участия в Кубке России, который пройдет с 8 по 12 декабря в Санкт-Петербурге. По итогам окружных соревнований в сборную войдут 11 человек.