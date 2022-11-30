Тюменская дзюдоистка с нарушением слуха отличилась на чемпионате России

В Каспийске завершился чемпионат России по спорту глухих (дзюдо). Участниками стало около 150 спортсменов из 31 региона. Тюменскую область представили три спортсмена.

В число призеров удалось пробиться одной тюменской спортсменке. В весовой категории до 48 килограммов представительница Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", воспитанница тренера Виктора Иващенко Софи Егиазарян завоевала бронзовую медаль.

- В ее весовую категорию вошло 11 спортсменок. Софи провела 3 встречи и показала достойную борьбу. К сожалению, за выход в финал и за третье место уступил Севак Манукян. Но в целом он проявил себя хорошо, проанализируем ошибки и будем работать дальше. Следующий чемпионат планируется на май 2023 года. Он будет "с выходом" на альтернативные сурдлимпийские игры. Сейчас начнем подготовку к этим стартам, - прокомментировал Виктор Иващенко.