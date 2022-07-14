Впервые за 35 лет Тюменская область примет всероссийские соревнования по лапте

Лаптисты из Омской, Томской, Челябинской, Свердловской, Московской областей, Башкории, Марий Эл, Удмуртии, Краснодарского края, а также сборных команд Тюменской области 18 июля встретятся на Кубке России.

Соревнования пройдут впервые за 35-летнюю историю развития лапты в Тюменском регионе, на новом стадионе в поселке Боровском и продлятся до 24 июля.

В борьбу вступят сильнейшие мужские и женские команды России. Тюменскую область будут представлять команды из поселка Боровского и Винзилей, Ярковского района и Тюмени.

"Проведение Кубка на родной земле открывает большие возможности для региона. Важно и то, что спортсменов смогут поддержать многочисленные болельщики. За Тюменскую область выступят 20 спортсменов, рассчитываем на самые высокие места. Можно сказать, что ребята шли к этому всю свою жизнь, к тому же стадион реконструировали. Приятно будет сыграть на новой площадке, думаю, не только нам, но и гостям!" - рассказал заместитель президента федерации лапты Тюменской области Игорь Лукин.

Победители соревнований получат звания мастеров спорта России по лапте. Торжественное открытие соревнований состоится 18 июля в 12.00 на спортивном стадионе детско-юношеской спортивной школы Тюменского района (п. Боровский, ул. Трактовая, 2а). Начало соревнований 18-24 июля с 10.00. Вход для болельщиков свободный.

Кубок России по лапте проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, федерации русской лапты России, центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий, управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского муниципального района, федерации лапты Тюменской области.