Олимпийская чемпионка встретится с тюменскими спортсменками и властями

Встреча тюменских "художниц" с олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике, заслуженным мастером спорта России Ольгой Глацких пройдет в хореографическом зале спортивной школы "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2А) 14 июля.

90 юных спортсменок от 6 до 15 лет отделений художественной гимнастики спортивных школ города Тюмени №3, "Рубин", "Водник" и "Прибой" смогут лично пообщаться с чемпионкой, получить советы, рекомендации, задать вопросы.

Помимо этого, Ольга Глацких встретится с директором департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгением Хроминым, директором городского департамента по спорту и молодежной политике Сергеем Борисевичем, руководителем федерации художественной гимнастики Ксенией Евстратовой, старшим тренером сборной команды Тюменской области по художественной гимнастике Ириной Зиндяевой. Участники встречи обсудят условия для дополнительного развития гимнастики на базе общеобразовательных школ. Сама чемпионка готова к плодотворному сотрудничеству, в рамках которого предусмотрены мастер-классы для детей, тренировочные сборы, организация и проведение мотивирующих мероприятий и соревнований.