Команда Тюменской области заняла 4 место на Первенстве России по гребному слалому

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Центре гребного слалома в городе Окуловка Новгородской области завершились первенство России до 17 лет и всероссийские соревнования "Юность России" до 15 лет.

Тюменскую область представили 17 спортсменов сборной команды Тюменской области по гребному слалому под руководством тренеров Евгения Карзакова, Ирины Конради и Альфии Негардиновой.

Вслед за ними в рамках чемпионата страны по гребному слалому выступили 4 спортсмена Областной спортивной школы олимпийского резерва, 3 спортсмена сборной команды Тюменской области и спортсмен-инструктор ОСШОР по гребному слалому Николай Баранов под руководством тренерского состава Андрея Конради и Анатолия Касимова.

Первенство России собрало спортсменов из 19 регионов страны. По результатам комплексного зачета команда Тюменской области заняла четвертое место. В категории "С-2 смешанный" Мария Константинова в двойке с Данилом Осиповым стали бронзовыми призерами.

В соревнованиях "Юность России" приняло участие 17 команд, Тюменская область стала шестой. Бронзу завоевали Софья Холодковская, Валерия Мохова и Анастасия Карзакова в дисциплине 3 x С-1ж.