Тюменские наездники завоевали награды крупных соревнований

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Свердловской области на базе конно-спортивного комплекса "Дубрава" с 18 по 23 августа прошли всероссийские и международные соревнования по троеборью. Честь Тюменской области защищали воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва.

За победу боролись Максим Накрышка, Дарья Каморник, Татьяна Паутова и Мария Мошковская. Спортсмены выступали под руководством тренера ОСШОР по конному спорту Николая Шабанова, который также принял участие в соревнованиях. В результате в рамках всероссийских соревнований тюменцам удалось завоевать сразу три серебряных медали, а международные состязания принесли спортсменам одно серебро и две бронзы.

На всероссийских соревнованиях вторые места выиграли: Максим Накрышка и Ромэн (легкий класс), Дарья Каморник и Скиф (программа CCN*1 intro), Николай Шабанов и Эридана (программа CCN3*S.).

На международном уровне Николай Шабанов и Эридана также завоевали серебро, став вторыми в программе CCI 3*S; кроме того, наездник вместе с Хэллори Гранд в программе CCI 1*intro занял третье место. И, наконец, бронза в программе CCI 2*L на счету Татьяны Паутовой и коня Мираж.