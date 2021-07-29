Тюменские слаломисты вошли в семерку лучших на Спартакиаде

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Центре гребного слалома на реке Перетна (город Окуловка, Новгородская область) состоялся Финал V летней Спартакиады молодежи России по гребному слалому.

В спортивном событии приняли участие 18 команд со всей страны. Четыре дня ребята боролись за медали в различных категориях.

Сборную Тюменской области представляли пять слаломистов: Николай Баранов, Антон Сироткин, Евгений Сурнов, Данила Быков и Злата Полуэктова.

В первый день соревнований, 21 июля, в классе С-2М (каноэ, двойка мужская), Николай Баранов и Антон Сироткин, показав результат 106,12 сек., завоевали серебряные медали.

На следующий день Николай вновь отметился в числе призеров, выступив с результатом 85,77 сек. в категории С-1М (каноэ, одиночка мужская), и принес Тюменской области еще одно серебро.

В итоге, 45 очков в копилку команды Тюменской области на Спартакиаде принесли спортсмены Областной спортивной школы олимпийского резерва, что позволило сборной войти в семерку лучших. Выступали спортсмены под руководством тренеров по гребному слалому Андрея Конради и Анатолия Касимова.