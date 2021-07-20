Кубок России по троеборью принёс тюменским всадникам три золота

Лично-командный Кубок России по конному спорту в дисциплине "троеборье" состоялся с 15 по 18 июля в Свердловской области. Соревнования проходили на базе конноспортивного комплекса "Дубрава" и принесли тюменским спортсменам сразу три первых места.

Честь региона защищали воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва Дарья Каморник, Татьяна Паутова и Дарья Кузьменко, а также представительница сборной команды Тюменской области Виктория Иванова. Спортсменки выступали под руководством тренера ОСШОР по конному спорту Николая Шабанова, который также принял участие в соревнованиях.

В программе CCN2*L первое место завоевала Дарья Кузьменко со своим партнёром по кличке Ромен. Сразу в двух программах лучшим стал Николай Шабанов: на его счету золотые награды в лёгком классе 100 (общий зачёт и группа С, лошади 4-5 лет). Татьяна Паутова и Виктория Иванова в общем зачете детского класса 90 заняли четвертое и пятое место соответственно.

"Мы с моим партнером по кличке Ромен выступили достойно. Он очень хорошо показал себя на езде и кроссе, услышал все мои команды. Настраивалась проехать чисто, а Ромен меня не подвел. Мы выложились на все 100 процентов, но на этом нельзя останавливаться – будем исправлять небольшие ошибки и совершенствовать езду. Самое главное, что мы получили квалификацию на международные соревнования и выполнили задачу тренера", - рассказала Дарья Кузьменко пресс-службе департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.