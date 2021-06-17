В Тюмени прошло первенство УрФО по конному спорту

Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

С 10 по 12 июня в поселке Боровский на базе КСК "Олимпия" состоялось первенство Уральского Федерального округа по конному спорту среди детей на лошадях высотой в холке до 150 см (пони).

Участие в первенстве приняли около 50 юных спортсменов в возрасте от 7 до 16 лет из Тюмени и Тюменского района. Участники соревнований – воспитанники спортивной школы №1 г. Тюмени, Областной спортивной школы олимпийского резерва, КСК "Олимпия" и конного клуба "Аллегро".

В течение нескольких дней тюменские спортсмены демонстрировали мастерство выездки и конкура, которые являются олимпийскими видами спорта. По итогам первенства УрФО по конному спорту призовые места распределились следующим образом:

Предварительный Приз В. Дети:

В зачете всадники 12-16 лет на лошадях до 130 см в/х:

Эвелина Вафеева, команда КСК "Пегас"

Александра Мишкина, команда ГАУ ТО ОСШОР

Дарья Климкова, команда МАУ СШ-1

В зачете всадники 12-16 лет на лошадях от 130 до 150 см в/х:

Кристина Соснина, команда ГАУ ТО ОСШОР

Кира Сидорова, команда МАУ СШ-1

Ульяна Шистерова, команда ГАУ ТО ОСШОР

Предварительный Приз А. Дети:

В зачете всадники 10-13 лет на лошадях до 130 см в/х

Таисия Кабанова, команда КСК "Пегас", п/ф "Пинто-Бриз"

Юлия Антонова, команда МАУ СШ-1

Диана Сапкулова, команда МАУ СШ-1

В зачете всадники 10-13 лет на лошадях от 131 до 150 см в/х

Александра Топорова, команда КСК "Олимпия"

Диана Сапкунова, команда МАУ СШ-1

Раиф Алиев, команда МАУ СШ-1

Обязательная программа №1:

В зачете всадники 7-8 лет на лошадях до 150см в/х:

Александра Самойлова, команда КСК "Олимпия"

Мария Чумакова, команда КСК "Олимпия"

Александра Самойлова, команда КСК "Олимпия"

В зачете всадники 9-11 лет на лошадях до 150см в/х

Таисия Кабанова, команда КСК "Пегас", п/ф "Пинто-Бриз"

Алиса Кудрявцева, команда КСК "Олимпия"

Софья Злоян, команда КСК "Олимпия"

Тест для всадников начального уровня:

В зачете начальная средняя группа (9-12 лет)

Юлия Антонова, команда МАУ СШ-1

Мирослава Ермакова, КСК "Пегас", п/ф "Пинто-Бриз"

Юлия Антонова, команда МАУ СШ-1

Конкур №2, 80-90 см:

В зачете всадники 12-16 лет на лошадях от 115 до 150 см в/х:

Анастасия Жукова, команда КСК "Олимпия"

Эвелина Вафеева, КСК "Пегас"

Анастасия Жукова, команда КСК "Олимпия"

В зачете всадники 12-16 лет на лошадях от 131 до 150 см в/х:

Анастасия Жукова, команда КСК "Олимпия"

Мария Быкова, КСК "Олимпия"

Конкур №4, 60 см:

В зачете открытый класс:

Кира Сидорова, команда МАУ СШ-1

Александра Мишкина, команда МАУ СШ-1

Мария Быкова, команда КСК "Олимпия"

Конкур №5, 65 см

В зачете открытый класс:

Карина Сиразутдинова, команда ГАУ ТО ОСШОР

Эвелина Вафеева, команда КСК "Пегас"

Анастасия Жукова, команда КСК "Олимпия"

Конкур №6, "Кавалетти на стиль", 30 см:

В зачете младшая группа (7-10 лет)

Ксения Ковалева, команда АНО КК "Добрая лошадка"

Анна Менщикова, команда АНО КК "Добрая лошадка"

Агния Насырова, команда КСК "Олимпия"

В зачете начальная средняя группа (11-14 лет)

Анастасия Круткевич, команда КСК "Олимпия"

Мария Колесникова, команда АНО КК "Добрая лошадка"

Екатерина Маевская, команда МАУ СШ-1

Напомним, конкур - соревнования по преодолению препятствий разной сложности и высоты, находящихся на поле. Выездка же считается высшей школой верховой езды. В ней всадник должен продемонстрировать мастерство дрессуры: способность лошади воспроизводить правильные движения на всех аллюрах (видах походки лошади: шаг, рысь, галоп) в различном темпе, плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в другой, правильную стойку, осаживание (движение назад), движения с боковыми сгибанием и т.д.