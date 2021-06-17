В Тюмени прошло первенство УрФО по конному спорту

С 10 по 12 июня в поселке Боровский на базе КСК "Олимпия" состоялось первенство Уральского Федерального округа по конному спорту среди детей на лошадях высотой в холке до 150 см (пони).
Участие в первенстве приняли около 50 юных спортсменов в возрасте от 7 до 16 лет из Тюмени и Тюменского района. Участники соревнований – воспитанники спортивной школы №1 г. Тюмени, Областной спортивной школы олимпийского резерва, КСК "Олимпия" и конного клуба "Аллегро".
В течение нескольких дней тюменские спортсмены демонстрировали мастерство выездки и конкура, которые являются олимпийскими видами спорта. По итогам первенства УрФО по конному спорту призовые места распределились следующим образом:
Предварительный Приз В. Дети:
В зачете всадники 12-16 лет на лошадях до 130 см в/х:
Эвелина Вафеева, команда КСК "Пегас"
Александра Мишкина, команда ГАУ ТО ОСШОР
Дарья Климкова, команда МАУ СШ-1
В зачете всадники 12-16 лет на лошадях от 130 до 150 см в/х:
Кристина Соснина, команда ГАУ ТО ОСШОР
Кира Сидорова, команда МАУ СШ-1
Ульяна Шистерова, команда ГАУ ТО ОСШОР
Предварительный Приз А. Дети:
В зачете всадники 10-13 лет на лошадях до 130 см в/х
Таисия Кабанова, команда КСК "Пегас", п/ф "Пинто-Бриз"
Юлия Антонова, команда МАУ СШ-1
Диана Сапкулова, команда МАУ СШ-1
В зачете всадники 10-13 лет на лошадях от 131 до 150 см в/х
Александра Топорова, команда КСК "Олимпия"
Диана Сапкунова, команда МАУ СШ-1
Раиф Алиев, команда МАУ СШ-1
Обязательная программа №1:
В зачете всадники 7-8 лет на лошадях до 150см в/х:
Александра Самойлова, команда КСК "Олимпия"
Мария Чумакова, команда КСК "Олимпия"
Александра Самойлова, команда КСК "Олимпия"
В зачете всадники 9-11 лет на лошадях до 150см в/х
Таисия Кабанова, команда КСК "Пегас", п/ф "Пинто-Бриз"
Алиса Кудрявцева, команда КСК "Олимпия"
Софья Злоян, команда КСК "Олимпия"
Тест для всадников начального уровня:
В зачете начальная средняя группа (9-12 лет)
Юлия Антонова, команда МАУ СШ-1
Мирослава Ермакова, КСК "Пегас", п/ф "Пинто-Бриз"
Юлия Антонова, команда МАУ СШ-1
Конкур №2, 80-90 см:
В зачете всадники 12-16 лет на лошадях от 115 до 150 см в/х:
Анастасия Жукова, команда КСК "Олимпия"
Эвелина Вафеева, КСК "Пегас"
Анастасия Жукова, команда КСК "Олимпия"
В зачете всадники 12-16 лет на лошадях от 131 до 150 см в/х:
Анастасия Жукова, команда КСК "Олимпия"
Мария Быкова, КСК "Олимпия"
Конкур №4, 60 см:
В зачете открытый класс:
Кира Сидорова, команда МАУ СШ-1
Александра Мишкина, команда МАУ СШ-1
Мария Быкова, команда КСК "Олимпия"
Конкур №5, 65 см
В зачете открытый класс:
Карина Сиразутдинова, команда ГАУ ТО ОСШОР
Эвелина Вафеева, команда КСК "Пегас"
Анастасия Жукова, команда КСК "Олимпия"
Конкур №6, "Кавалетти на стиль", 30 см:
В зачете младшая группа (7-10 лет)
Ксения Ковалева, команда АНО КК "Добрая лошадка"
Анна Менщикова, команда АНО КК "Добрая лошадка"
Агния Насырова, команда КСК "Олимпия"
В зачете начальная средняя группа (11-14 лет)
Анастасия Круткевич, команда КСК "Олимпия"
Мария Колесникова, команда АНО КК "Добрая лошадка"
Екатерина Маевская, команда МАУ СШ-1
Напомним, конкур - соревнования по преодолению препятствий разной сложности и высоты, находящихся на поле. Выездка же считается высшей школой верховой езды. В ней всадник должен продемонстрировать мастерство дрессуры: способность лошади воспроизводить правильные движения на всех аллюрах (видах походки лошади: шаг, рысь, галоп) в различном темпе, плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в другой, правильную стойку, осаживание (движение назад), движения с боковыми сгибанием и т.д.
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