Гребец ОСШОР выступит на международных соревнованиях

Международные соревнования по гребному слалому пройдут в эти выходные, 17 и 18 апреля, в польском городе Краков. Российские спортсмены будут бороться не только за победу, но и за право выступить в составе сборной страны на грядущем чемпионате Европы.

Честь тюменского региона будет защищать спортсмен-инструктор Областной спортивной школы олимпийского резерва, мастер спорта по гребному слалому Николай Баранов, который в данный момент ведет активную подготовку к предстоящим соревнованиям. Николай начал заниматься гребным слаломом в 2009 году, в настоящее время тренируется под руководством Сергея Александровича Токмакова.

Тюменский спортсмен является победителем VI летней Спартакиады учащихся России 2013 года и Первенства России до 19 лет 2015 года. Также в 2015 году занял пятое место на Первенстве мира по гребному слалому среди гребцов до 19 лет, которое проходило в Бразилии.