Тюмень примет всероссийский турнир по настольному теннису

XIV Всероссийский турнир по настольному теннису "Тюменский меридиан" пройдет в областной столице с 1 по 5 ноября на базе СК "Центральный". Определить лучшего в этом виде спорта приедут более 200 спортсменов. Посетить соревнования приглашаются все желающие, вход свободный!

В турнире примут участие теннисисты из более чем 20 городов и посёлков Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов. Силами померятся ребята из Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Омской, Смоленской, Свердловской и Челябинской областей, а также из ХМАО-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Соревнования пройдут в двух возрастных группах: 2005-2007 годов рождения, 2008 года рождения и моложе. Старт игр запланирован на 2 ноября, каждый соревновательный день будет начинаться с 10:00. Торжественное открытие турнира состоится 2 ноября в 12:00, награждение победителей – 5 ноября в 16:00. Все мероприятия пройдут на базе в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1). Главный судья соревнований - судья Всероссийской категории Дамир Раемгулов.

Организатором соревнований выступает Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Ответственные за проведение турнира: ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва", ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий" и ГАУ ТО "Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов".