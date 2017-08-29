Тюменские слаломисты стали третьими на первенстве России

Фото: МАУ ДО СДЮСШОР № 2 Тюмени

Первенство России по гребному слалому среди спортсменов до 24 лет прошло в городе Окуловка Новгородской области. В командных гонках спортсмены МАУ ДО СДЮСШОР № 2 Тюмени Антон Сироткин/Александр Буйнов, Даниил Липихин/Игорь Стафеев, Николай Баранов/Иван Стратула завоевали бронзу. Их время —169,69, сообщают в пресс-службе образовательного учреждения.

Первыми стали спортсмены из Московской области (153,66), а вице-чемпионами слаломисты из Санкт-Петербурга (163,89).

В соревнованиях на каноэ и каяках участвовали порядка 250 экипажей из разных регионов России.