Тюменцев зовут на бесплатные летние занятия со спорторгами

В Тюмени в июне 160 спортивных инструкторов будут ждать горожан на бесплатных тренировках. На 177 площадках, расположенных во дворах, на территории спортивных комплексов и образовательных учреждений, скверов и стадионов, они будут заниматься с тюменцами по нескольким десяткам спортивных направлений: от танцев и скандинавской ходьбы до бокса и йоги. Для интеллектуалов летом будут работать сразу две шахматные площадки: одна в сквере Шахматистов, другая — на Цветном бульваре.

"Новым направлением, который впервые появился в перечне, стал гандбол. Сейчас на него как раз идет набор школьников в возрасте от 8 до 13 лет. Занятия проводятся на площадках СОШ № 92, корпус 2 (ул. Николая Зелинского, 22) и гимназии № 83, корпус 2 (ул. Союзная, 135)", — сообщают в городском департаменте по спорту.

Ознакомиться с местами проведения занятий и расписанием можно на портале "Тюмень — наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор" и в группах "В контакте" и "Одноклассниках".