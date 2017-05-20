Тюменка вошла в российскую сборную по гребному слалому

Тюменская спортсменка Зульфия Сабитова будет представлять сборную России по гребному слалому на крупнейших международных состязаниях.

В начале июня тюменка выступит на чемпионате Европы в Словении, а после отправится на Кубок мира. Три этапа из пяти состоятся летом: 16–18 июня — в Праге (Чехия), 23–25 июня — в немецком Аугсбурге и 30 июня – 2 июля — в еще одном немецком городе Марклеберге.

На прошлой неделе Зульфия выиграла золото на Кубке России в Новгородской области. Тюменка выступала в категории каноэ-одиночки.

Фото: пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюмени