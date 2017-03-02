На "Лыжне России" разыграют сертификат на земельный участок

Всероссийская массовая лыжная гонка пройдет в Тюмени 4 марта на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2). Старты откроются спортивным забегом на пять километров в 10:30.

Среди гостей мероприятия разыграют сертификат номиналом 100 тысяч рублей на покупку земельного участка, два сертификата на 30 тысяч рублей и один сертификат на 50 тысяч рублей. Для участия нужно получить купон у входа на стадион либо у сцены, заполнить его и опустить в лототрон. Розыгрыш стартует в 11:30 возле сцены.

Подать заявку на участие в "Лыжне России" вместе с необходимыми документами (паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку-допуск врача) можно завтра, 3 марта, в СДЮСШОР № 2 (Луначарского, 10) с 10 до 20 часов.