На "Лыжне России" разыграют сертификат на земельный участок

17:48 02 марта 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: vk.com/lyzhnya_rossii_tyumen

Всероссийская массовая лыжная гонка пройдет в Тюмени 4 марта на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2). Старты откроются спортивным забегом на пять километров в 10:30.

Среди гостей мероприятия разыграют сертификат номиналом 100 тысяч рублей на покупку земельного участка, два сертификата на 30 тысяч рублей и один сертификат на 50 тысяч рублей. Для участия нужно получить купон у входа на стадион либо у сцены, заполнить его и опустить в лототрон. Розыгрыш стартует в 11:30 возле сцены.

Подать заявку на участие в "Лыжне России" вместе с необходимыми документами (паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку-допуск врача) можно завтра, 3 марта, в СДЮСШОР № 2 (Луначарского, 10) с 10 до 20 часов.

Теги: соревнования , Лыжня России
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2017