На автодороге Тюмень-Каменка, где в ДТП погибла семья, установлен круглосуточный патруль

Дополнительные автопатрули ДПС начали работать на опасных участках региональных и муниципальных автодорог Тюменской области, где в январе случились несколько ДТП или дорожные аварии с погибшими людьми, в том числе на автодороге Тюмень-Каменка.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер:

Мы анализируем все ДТП в регионе, выбираем самые опасные участки автодорог, где срочно требуется контроль Госавтоинспекции, выставляем на эти участки дополнительные наряды полка ДПС Госавтоинспекции. Кроме того постоянно проводится мониторинг дорожных условий и зимнего содержания улично-дорожной сети Тюменской области.

По данным областной ГАИ, два дополнительных наряда ДПС несут службу с 4 февраля на автодороге Тюмень-Каменка, один из них - круглосуточно. Автопатруль работает на автодороге Тюмень-Криводаново. В Тюмени дополнительный наряд несет службу на улице 50 лет ВЛКСМ в районе дома 22. Автопатруль полка ДПС работает на автодороге Ялуторовск-Ярково.

Напомним, ДТП в районе Каменки с участием трех автомобилей произошло 2 февраля из-за того, что одна из машин, в которой находилась многодетная семья, выехала на полосу встречного движения. Сразу на месте аварии погибли родители и их средняя дочь, старшую и младшую медикам несмотря на все усилия спасти тоже не удалось.