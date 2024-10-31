В ночь на 1 ноября на федеральной трассе Тюмень-Омск у поселка Винзили ограничат движение

В связи с проведением работ по монтажу балок пролетного строения путепровода на автомобильной дороге Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск участок км 28+730 - 39+000 в районе пересечения ул.Ломоносова и Ялуторовского тракта (п.Винзили -п.Богандинский) в ночь с 31.10.2024 на 01.11.2024 будет полностью ограничено движение транспортных средств в течение 11 интервалов по 30 минут каждый.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и предотвращения возможных аварийных ситуаций в зоне производства работ будут установлены соответствующие дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства. Контроль будут осуществлять посты ДПС, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.