В Тюмени из-за ремонта дороги автобусы №№ 54 и 54д будут следовать по улице Республики

Маршруты №№ 54 и 54д с 14 июня будут следовать по улице Республики, изменения в схеме движения обусловлены производством работ на участке улицы Холодильной от ул. Республики до здания № 73а по ул. Холодильной, сообщает администрация Тюмени.

Отмечается, что автобусы, двигаясь по временному маршруту, проедут со всеми существующими остановочными пунктами. Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.