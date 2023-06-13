В Тюмени из-за ремонта дороги автобусы №№ 54 и 54д будут следовать по улице Республики

Маршруты №№ 54 и 54д с 14 июня будут следовать по улице Республики, изменения в схеме движения обусловлены производством работ на участке улицы Холодильной от ул. Республики до здания № 73а по ул. Холодильной, сообщает администрация Тюмени.
Отмечается, что автобусы, двигаясь по временному маршруту, проедут со всеми существующими остановочными пунктами. Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
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