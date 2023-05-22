В Тюмени с 1 июня поменяется схема движения транспорта по семи межмуниципальным маршрутам

В связи с изменением схемы организации дорожного движения на примыкании ул. Теплотехников города Тюмени к автомобильной дороге "Тюмень-Боровский-Богандинский" 1 июня 2023 года изменятся схемы межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок:

№104 "Тюмень — Богандинский",

№122 "Тюмень — Боровский",

№192 "Тюмень — Винзили",

№194 "Тюмень — Богандинский",

№292 "Тюмень — Винзили",

№392 "Тюмень — Мельница",

№492 "Тюмень — Мельница".

Данные маршруты сейчас в прямом направлении (из города) двигаются по ул. Широтной — ул. Теплотехников - автомобильной дороге "Тюмень-Боровский-Богандинский". С 1 июня движение будет осуществляться по ул. Широтной — ул. Монтажников — автомобильной дороге "Тюмень-Боровский-Богандинский" и далее по маршруту. В обратном направлении схема движения не изменится.

Левые повороты на примыкании ул. Теплотехников города Тюмени к автомобильной дороге "Тюмень-Боровский-Богандинский" будут ликвидированы 4 июня.