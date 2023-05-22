В Тюмени с 1 июня поменяется схема движения транспорта по семи межмуниципальным маршрутам

В связи с изменением схемы организации дорожного движения на примыкании ул. Теплотехников города Тюмени к автомобильной дороге "Тюмень-Боровский-Богандинский" 1 июня 2023 года изменятся схемы межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок:
№104 "Тюмень — Богандинский",
№122 "Тюмень — Боровский",
№192 "Тюмень — Винзили",
№194 "Тюмень — Богандинский",
№292 "Тюмень — Винзили",
№392 "Тюмень — Мельница",
№492 "Тюмень — Мельница".
Данные маршруты сейчас в прямом направлении (из города) двигаются по ул. Широтной — ул. Теплотехников - автомобильной дороге "Тюмень-Боровский-Богандинский". С 1 июня движение будет осуществляться по ул. Широтной — ул. Монтажников — автомобильной дороге "Тюмень-Боровский-Богандинский" и далее по маршруту. В обратном направлении схема движения не изменится.
Левые повороты на примыкании ул. Теплотехников города Тюмени к автомобильной дороге "Тюмень-Боровский-Богандинский" будут ликвидированы 4 июня.
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