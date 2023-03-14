У ЖК "Колумб" на ТКАД ограничили скорость движения

На время строительства надземного пешеходного перехода в районе ЖК "Колумб" ограничена скорость движения на участке ТКАД, 13 марта там установлены соответствующие дорожные знаки, сообщает ГУС ТО.
"Ограничение скорости будет действовать на весь срок строительства надземного пешеходного перехода", - следует из сообщения.
Отмечается, что также организации строительной площадки сужена полоса движения при съезде с Московского тракта на Обход Тюмени в сторону улицы Ямской. Ранее сообщалось о переносе автобусной обстановки.
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