У ЖК "Колумб" на ТКАД ограничили скорость движения

10:26 14 марта 2023
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На время строительства надземного пешеходного перехода в районе ЖК "Колумб" ограничена скорость движения на участке ТКАД, 13 марта там установлены соответствующие дорожные знаки, сообщает ГУС ТО.

"Ограничение скорости будет действовать на весь срок строительства надземного пешеходного перехода", - следует из сообщения.

Отмечается, что также организации строительной площадки сужена полоса движения при съезде с Московского тракта на Обход Тюмени в сторону улицы Ямской. Ранее сообщалось о переносе автобусной обстановки. 

Теги: безопасность дорожного движения , надземные переходы , ограничение движения , строительство
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