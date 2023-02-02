В Тюмени на несколько дней перекроют набережную у моста Влюбленных

В Тюмени перекроют четыре уровня набережной в районе Моста влюбленных. Там с 18 по 25 февраля будет проходить VII фестиваль зимних видов спорта "Битва на Туре". Для соревнований построят единственную в мире конструкцию для прыжков с выкатом на реку.

Все уровни набережной будут перекрыты только накануне соревнований и непосредственно в дни их проведения: 17, 18 и 23-25 февраля. Для комфортного перемещения в остальные дни, а также на время подготовки к мероприятию уровни будут перекрывать поочередно. Также под установленным трамплином оборудовали специальный тоннель. Эти меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность жителей города, сообщают организаторы фестиваля.