Сотрудники Ямалспаса вернулись домой из тюменской командировки

35 сотрудников Ямалспаса вернулись из Тюменской области, где помогали ликвидировать лесные пожары. Спасатели успешно выполнили все поставленные задачи. Огонь в населенные пункты допущен не был, сообщает пресс-служба губернатора Ямала.
Ямалспасовцы тушили возгорания в Викуловском и Аромашевском районах, а также защищали от природных пожаров деревни Новоберезовка, Николаевка, Рябово и Боково, говорится в сообщения.
По данным деплеса на утро 20 мая, в Тюменской области не было действующих лесных пожаров, накануне был потушен один на площади 9,9 га.
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