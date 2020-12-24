Тюмень за день: 24 декабря

18:20 24 декабря 2020
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Тюменец предстанет перед судом за организацию убийства владельца АЗС "Валерия К"

8 октября 2015 года в Тюмени на АЗС "Валерия К" был убит ее владелец, которого заказали партнеры по бизнесу за 4 млн рублей.

В Тюмени появилась первая умная остановка

Электронное табло показывает время прибытия транспорта, сенсорная панель открывает доступ к городским новостям, прогнозу погоды, информации от МЧС.

В Ялуторовском районе расследуют гибель детей на пожаре

По версии следствия, в день трагедии вечером дети 2014, 2016 и 2019 годов рождения находились дома одни.

Теги: Тюмень за день
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