Тюмень за день: 24 декабря

Тюменец предстанет перед судом за организацию убийства владельца АЗС "Валерия К"
8 октября 2015 года в Тюмени на АЗС "Валерия К" был убит ее владелец, которого заказали партнеры по бизнесу за 4 млн рублей.
В Тюмени появилась первая умная остановка
Электронное табло показывает время прибытия транспорта, сенсорная панель открывает доступ к городским новостям, прогнозу погоды, информации от МЧС.
В Ялуторовском районе расследуют гибель детей на пожаре
По версии следствия, в день трагедии вечером дети 2014, 2016 и 2019 годов рождения находились дома одни.
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