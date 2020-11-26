У автобусов № 5, 29, 44, 45, 46, 54 изменилась схема движения

В Тюмени с сегодняшнего дня действуют изменения в схемах движения муниципальных маршрутов № 5 "д. Матмасы – мкр. Южный", № 29 "Городская поликлиника №8 – мкр. Суходольский", №44 "улица Возрождения – кафе Ивушка", № 45 "ЖК Звездный городок – ул. Созидателей", № 46 "ЖК Звездный городок – ул. Таллинская" и № 54 "ЖК Звездный городок – Рощинское кольцо".

В маршруты включены промежуточные остановочные пункты "Мост Мельникайте" в прямом и обратном направлении. Из схем исключается промежуточный остановочный пункт "Совмещенный мост" при движении в город.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.