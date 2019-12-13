Тюмень за день: 13 декабря

Тюменская таможня выявила незаконный вывод 1,6 млн рублей

Незаконный перевод денежных средств осуществлялся от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо в рамках фиктивного договора на поставку зерна.

Тюменских водителей массово проверят на трезвость

В эти выходные Госавтоинспекция Тюменской области проведет мероприятия по противодействию пьяному вождению.

В тюменской фирме погасили зарплатные долги на 800 тыс. рублей

Прокуратура Тюмени обнаружила задолженность по заработной плате в ООО "Межрегионпроект" при проверки информации налоговой.