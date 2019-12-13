Тюмень за день: 13 декабря

18:00 13 декабря 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменская таможня выявила незаконный вывод 1,6 млн рублей

Незаконный перевод денежных средств осуществлялся от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо в рамках фиктивного договора на поставку зерна.

Тюменских водителей массово проверят на трезвость

В эти выходные Госавтоинспекция Тюменской области проведет мероприятия по противодействию пьяному вождению.

В тюменской фирме погасили зарплатные долги на 800 тыс. рублей

Прокуратура Тюмени обнаружила задолженность по заработной плате в ООО "Межрегионпроект" при проверки информации налоговой.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2019