Тюмень за день: 24 мая

Фото: Вита Шамова

В Тюмени назвали победителей битвы стартапов

На форме INNOWEEK прошла битва стартапов. В этом году на участие в конкурсе было принято 280 заявок. Для очной защиты проектов перед экспертами жюри отобрало 50 лучших стартапов.

В кадетском училище прозвенел "Последний звонок"

В Тюменском президентском кадетском училище для 91 выпускника прозвенел последний звонок. Больше половины ребят планируют продолжить обучение в военных вузах страны, остальные выбрали для себя гражданские профессии.

Тридцать тюменских школьников стали призерами олимпиады "Менделеев"

93 школьника получили дипломы межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Куда сходить с детьми в Тюмени 25 и 26 мая?

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В Тюменской области ЕГЭ сдадут более 10 тысяч выпускников

В этом году ЕГЭ сдадут более 10 тысяч школьников. На территории региона будут работать 46 пунктов проведения ЕГЭ. Все они оснащены видеокамерами, которые подключены к центру обработки видеозаписей, рассказал директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. Проведение экзаменов будет контролироваться в режиме реального времени.