Тюмень за день: 5 апреля

Автор фото Андрей Шаталов

Тюменцев ждут теплые и солнечные выходные

Сегодня, 5 апреля, в течение дня синоптики обещают +5ºC...+7ºC, к вечеру температура воздуха опустится до +1ºC. Осадков не предвидится.

Тюменцы могут увидеть первую серию нового сезона "Игры престолов" на большом экране

Онлайн-сервис Amediateka и проект "Каро.Арт" покажут первую серию долгожданного финального сезона суперпопулярной фэнтези-саги "Игра престолов" на больших экранах в сети кинотеатров "КАРО" 15 апреля.

Куда сходить с детьми 6–7 апреля в Тюмени?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи! Вас ожидают детские спектакли, мастер-классы и многое другое.

На тюменской железной дороге обновят более 150 км пути

Кампания по ремонту и обновлению пути начинается в Тюменском регионе СвЖД. В 2019 году планируется обновить 157 км пути и заменить 39 стрелочных переводов. Также будет выполнена планово-предупредительная выправка более 330 км пути. Эти меры позволят повысить надежность инфраструктуры, увеличить скорость движения пассажирских и грузовых поездов.

В Тюмени обсудили развитие проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок"

Реализацию проекта "Путешествие в сказку П. П. Ершова "Конек-горбунок" обсудили представители власти, бизнеса и культуры на форуме в Тюмени "Конек-горбунок – "Эйфелева башня" Тюменской области" 3 апреля.