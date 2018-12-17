На новогодние праздники у городских автобусов изменится график движения

По сообщению Тюменьгортранса, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней.

Отмечается, что маршруты №97 "з-д Медоборудования — с/о Искра 2" и №129 "з-д Медоборудования — с/о Ромашка" в праздники будут работать в обычном режиме и без изменений.

Уточнить информацию о работе городского транспорта в новогодние праздники можно будет по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).