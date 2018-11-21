Тюмень за день: 21 ноября

Тюменцам расскажут о памятниках архитектуры Тюмени и Тобольска
Лекции проходят в Музейном комплексе Словцова по четвергам.
У тюменских дачных маршрутов меняется расписание
Изменения касаются автобусов №100 и №135, также на линию выйдут маршруты №145 и № 147.
В Тюмени бухгалтера осудили на 5,5 лет за хищение денег у организаций
Женщина получила реальный срок.
Депутаты Тюменской гордумы обсудили готовность жилфонда к отопительному сезону
В этом году на проверку заявилось 406 организаций, в управлении которых находится 3 709 многоквартирников. Около 80% домов проверку прошли успешно, остальные 20% (примерно 700 домов) к отопительному сезону не готовы.
Тюменцев приглашают встретить Деда Мороза из Великого Устюга
Увидеться с главным зимним волшебником можно будет встретить завтра на Городской площади.
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