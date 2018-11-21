Тюмень за день: 21 ноября

18:00 21 ноября 2018
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Тюменцам расскажут о памятниках архитектуры Тюмени и Тобольска

Лекции проходят в Музейном комплексе Словцова по четвергам.

У тюменских дачных маршрутов меняется расписание

Изменения касаются автобусов №100 и №135, также на линию выйдут маршруты  №145 и № 147.

В Тюмени бухгалтера осудили на 5,5 лет за хищение денег у организаций

Женщина получила реальный срок.

Депутаты Тюменской гордумы обсудили готовность жилфонда к отопительному сезону

В этом году на проверку заявилось 406 организаций, в управлении которых находится 3 709 многоквартирников. Около 80% домов проверку прошли успешно, остальные 20% (примерно 700 домов) к отопительному сезону не готовы.

Тюменцев приглашают встретить Деда Мороза из Великого Устюга

Увидеться с главным зимним волшебником можно будет встретить завтра на Городской площади.

Теги: Тюмень за день
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