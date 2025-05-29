Пойман тюменец, который воровал кусты

Полиция Тюмени получила необычное заявление — у озеленительной компании украли саженцы на 70 тысяч рублей.
Ночью неизвестный перемахнул через забор склада на Московском тракте и унес партию декоративных кустарников. На следующую ночь — рецидив: схема та же, добыча — аналогичная.
Оперативники быстро вычислили вора. Им оказался 37-летний местный житель, который жил неподалеку от склада и приметил, что ночью туда можно заглянуть без приглашения.
Мужчина признался, что вынес кусты в ближайший лесопарк и планировал их продать, но не успел — саженцы засохли.
Теперь ему светит до пяти лет по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Пока что его отпустили под подписку о невыезде — видимо, суд решил, что новые кусты он воровать не побежит.
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