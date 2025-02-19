Автобус с 44 детьми въехал в стоящий на светофоре автомобиль

Пассажирский автобус Kia и Mazda столкнулись на перекрестке улиц Республики и Тульской. Предварительно, 41-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию - въехал в стоящий на светофоре легковой автомобиль.

В автобусе ехали 44 школьника, дети возвращались из Тюменского театра кукол, Предварительно, дети не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГАИ.