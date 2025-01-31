Жителя Тобольска приговорили к 9 годам колонии за убийство студента медколледжа

В городе Тобольске вынесен приговор молодому человеку, признанному виновным в убийстве знакомого, трагедия произошла в общежитии в конце декабря 2023 года, сообщает СУ Ск по Тюменской области.

По версии следствия, днем 24 декабря 2023 года в студенческом общежитии между 21-летним осужденным и его 18-летним знакомым произошел конфликт из-за малозначительного повода, он перерос в драку - фигурант взял нож и нанес им не менее четырех ударов в область грудной клетки и по телу знакомому. От полученных ранений последний скончался на месте.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и компенсацией морального вреда в размере 3 млн рублей.