Жителя Тобольска приговорили к 9 годам колонии за убийство студента медколледжа

15:40 31 января 2025
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В городе Тобольске вынесен приговор молодому человеку, признанному виновным в убийстве знакомого, трагедия произошла в общежитии в конце декабря 2023 года, сообщает СУ Ск по Тюменской области.

По версии следствия, днем 24 декабря 2023 года в студенческом общежитии между 21-летним осужденным и его 18-летним знакомым произошел конфликт из-за малозначительного повода, он перерос в драку - фигурант взял нож и нанес им не менее четырех ударов в область грудной клетки и по телу знакомому. От полученных ранений последний скончался на месте.  

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и  компенсацией морального вреда в размере  3 млн рублей.

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