Следствие просит помочь с поиском похищенной девочки

14:12 31 января 2025
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По факту безвестного исчезновения 13-летней девочки, которую двое мужчин 30 января увезли на машине в неизвестном направлении, возбуждено уголовное дело. Следователи просят всех, кто имеет какую-либо информацию о ситуации, позвонить в любое время по телефону 8-904-491-43-25.

По данным следствия, 30 января 2025 года в селе Княжево несовершеннолетняя девочка была увезена на автомобиле Kia Rio темного цвета с госномером, на котором есть цифры 290.  Следователями СК России совместно с оперативными подразделениями УМВД России по Тюменской области выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление ее местонахождения.

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