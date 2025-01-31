Подростка в Тюмени будут судить за ДТП, в котором пострадала его подруга

Калининский райсуд Тюмени рассмотрит дело о дорожной аварии, в котором тяжелые травмы получила 14-летняя пассажирка, обвиняемому лишь 17 лет.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя областного центра. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - указано в сообщении облпрокуратуры.

По версии следствия, юноша в июне 2024 года ночью катался по городу со своими подругами на купленном в интернете ВАЗе, не заметил в условиях тумана стоящий на окраине тягач и въехал в заднюю часть прицепа. Сидевшая рядом с ним 14-летняя Пассажирка получила тяжкий вред здоровью, вторая пассажирка 15 лет получила легкий вред здоровью, сам водитель не пострадал.