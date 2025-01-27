В Тюменской области оштрафовали корейца за попытку подкупить сотрудника Госавтоинспекции

13:14 27 января 2025
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В июле 2024 года гражданина Северной Кореи задержали для проверки документов. По дороге в отдел полиции села Омутинского он, пытаясь избежать визита в участок, предложил инспектору взятку - положил пятитысячную купюру на панель патрульного автомобиля Госавтоинспекции между передними сиденьями.

С учетом позиции государственного обвинителя мировой суд Омутинского судебного района признал 55-летнего гражданина Корейской Народно-Демократической Республики виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

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