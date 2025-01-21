Мошенники украли у тюменцев за неделю более 31 млн рублей

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 85 жителей региона.Общая сумма похищенных денежных средств превысила 31 млн рублей, 6,3 млн из них потерял пенсионер из Тюмени, который поверил, что им заинтересовалась ФСБ, сообщили в облпрокуратуре.

Пенсионер самостоятельно перевел наличкой деньги через банкомат на разные счета указанную сумму после того, как ему позвонил якобы сотрудник ФСБ и предложил провести денежные операции, чтобы предлогом предотвратить несанкционированный перевод рублей на Украину. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Калининского административного округа г. Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования.