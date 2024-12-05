Тюменца оштрафовали за ДТП с мини-автомобилем, в котором пострадали люди

Следственный отдел по Центральному округу Тюмени следственного управления СК России по Тюменской области собрал достаточно доказательств, чтобы суд признал 34-летнего предпринимателя виновным в нарушении закона. Он оказался виновен в том, что предоставлял услуги, не соответствующие требованиям безопасности, что нарушает часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ.

Установлено, что обвиняемый управлял аттракционом "Автодромы и картинги", но не обеспечивал его безопасное состояние. Это привело к тому, что один из мини-автомобилей выехал за пределы зоны движения и столкнулся с мужчиной, который стоял рядом с аттракционом и был с маленьким ребенком в коляске. В результате инцидента пострадавшие получили травмы.

В ходе расследования следователь осмотрел место происшествия, собрал записи с видеокамер, изучил необходимую документацию и провел судебно-медицинскую экспертизу для оценки тяжести травм. Также были допрошены свидетели.

Суд назначил виновному штраф в размере 150 тысяч рублей и удовлетворил гражданский иск на сумму 50 тысяч рублей