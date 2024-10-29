Жительница Ялуторовска убила пенсионерку

Посиделки двух знакомых со спиртным во дворе частного дома в Ялуторовске 26 октября закончились гибелью 69-летней женщины от 29 ножевых ранений, по версии следствия, повод для конфликта был незначительный, сообщили в СУ СК по Тюменской области.
Обвиняемой в убийстве 34 года, решается вопрос о заключении ее под стражу. По инкриминируемой статье ей грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.
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