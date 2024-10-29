Жительница Ялуторовска убила пенсионерку

09:55 29 октября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Посиделки двух знакомых со спиртным во дворе частного дома в Ялуторовске 26 октября закончились гибелью 69-летней женщины от 29 ножевых ранений, по версии следствия, повод для конфликта был незначительный, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Обвиняемой в убийстве 34 года, решается вопрос о заключении ее под стражу. По инкриминируемой статье ей грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Теги: убийство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2024