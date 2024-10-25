Четыре человека пострадали в ДТП из-за кабанов в Упоровском районе

Водитель и пассажиры "Лады" пострадали в среду вечером в ДТП на 12-м километре автодороги Центральный-Емуртла-Видонова -граница Курганской области в Упоровском районе Тюменской области, сообщает областная ГАИ.
Автомобиль "Лада Гранта" наехал на трех диких кабанов, от удара машину с разбитыми передними фарами вынесло на встречную полосу. Водитель "Лады" пытался с помощью фонарика предупредить встречных водителей об опасности. Водитель встречного КамАЗа пытался избежать столкновения, при торможении грузовик развернуло, он снес "Ладу" и сбил ее водителя, стоявшего на проезжей части. "Ладу" отбросило в кювет. 28-летний водитель "Лады" получил тяжелые травмы, ранения получили его 28-летняя жена, 10-месячная дочь и 54-летняя мать.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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