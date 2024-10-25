Четыре человека пострадали в ДТП из-за кабанов в Упоровском районе

09:50 25 октября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Водитель и пассажиры "Лады" пострадали в среду вечером  в ДТП на 12-м километре  автодороги Центральный-Емуртла-Видонова -граница Курганской области в Упоровском районе Тюменской области, сообщает областная ГАИ.

Автомобиль "Лада Гранта" наехал на трех диких кабанов, от удара машину с разбитыми передними фарами  вынесло на встречную полосу. Водитель "Лады" пытался с помощью фонарика предупредить встречных водителей об опасности. Водитель  встречного КамАЗа пытался избежать столкновения, при торможении грузовик развернуло, он снес "Ладу" и сбил ее водителя, стоявшего на проезжей части. "Ладу" отбросило в кювет. 28-летний водитель "Лады" получил тяжелые травмы, ранения получили его 28-летняя жена, 10-месячная дочь и 54-летняя мать.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ДТП
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2024