В Тюмени при столкновении "Ситроен" и "Танка" погибла пенсионерка

Дорожная трагедия произошла на перекрёстке улиц Западносибирской и Стартовой в Тюмени. Во втором часу дня здесь столкнулись автомобили "Ситроен" и "Танк".

"Предварительно, 85-летний водитель "Ситроена" при повороте налево не уступил дорогу "Танку", движущемуся прямо. В результате ДТП погибла 85-летняя пассажирка "Ситроена", супруга водителя. Водитель "Ситроена" получил тяжёлые травмы, он госпитализирован. 41- летний водитель "Танка" получил травму руки. Обстоятельства дорожно- транспортного происшествия выясняются", - сообщили в Госавтоинспекции.