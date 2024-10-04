В Тюмени при столкновении "Ситроен" и "Танка" погибла пенсионерка

15:53 04 октября 2024
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Дорожная трагедия произошла на перекрёстке улиц Западносибирской и Стартовой в Тюмени. Во втором часу дня здесь столкнулись автомобили "Ситроен" и "Танк". 

"Предварительно, 85-летний водитель "Ситроена" при повороте налево не уступил дорогу "Танку", движущемуся прямо. В результате ДТП погибла 85-летняя пассажирка "Ситроена", супруга водителя. Водитель "Ситроена" получил тяжёлые травмы, он госпитализирован. 41- летний водитель "Танка" получил травму руки. Обстоятельства дорожно- транспортного происшествия выясняются", - сообщили в Госавтоинспекции.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , пенсионеры , танк
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