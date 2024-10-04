Депутаты заксобрания Тюменской области, Югры и Ямала обсудили реализацию "Сотрудничества"

Депутаты законодательных органов власти Тюменской области, Югры и Ямала обсудили реализацию программы "Сотрудничество", заседание Совета Законодателей состоялось в пятницу в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Депутат Госдумы РФ Иван Квитка поблагодарил депутатов трех регионов за верность традициям, которые проверены временем и приносят значительную пользу людям, за то, что в своей деятельности ориентируются на реальный результат, на укрепление благополучия граждан.

Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на программе "Сотрудничество": "Это механизмом совместной работы, который делает Тюменскую область, Югру и Ямал уникальной территорией. Яркий пример консолидации государственных, управленческих и финансовых ресурсов одновременно трех субъектов Федерации в интересах людей", - отметил Сайфитдинов.

Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков обратил внимание на то, что за последние три года было выделено около 100 млрд рублей: "Значительные средства направляются на строительство и ремонт дорог. За счет программы "Сотрудничество" ведется проектирование перспективных дорожных объектов, всей транспортной инфраструктуры округа. Также немаловажный фактор - за счет этой программы субсидируются авиа и речные перевозки".

Глава Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин добавил, что двадцать лет назад было принято очень мудрое, дальновидное решение. По его словам, за эти годы программа доказала свою эффективность, став залогом добрососедских, дружеских отношений между тремя субъектами, благодаря ей происходит обмен наработками, накопленным опытом.