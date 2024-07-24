Тюменскую компанию признали недобросовестной из-за срыва ремонта стационара ОКБ-2

ООО "Тюменьэкострой" по решению Тюменского УФАС России включен в реестр недобросовестных поставщиков на два года, оспорить это решение через арбитражный суд компании не удалось, сообщили в пресс-службе УФАС.

Решение принято по обращению Областной клинической больницы №2 из-за неисполнения контракта по капремонту санитарно-технических помещений взрослого стационара. "ООО "Тюменьэкострой" надлежащим образом свои обязательства по контракту не выполнило, передав весь объем работ субподрядчикам, в дальнейшем общество фактически самоустранилось от контроля за действиями своих контрагентов, которыми были допущены нарушения технологии производства работ, при этом капитальный ремонт объекта так и не был завершен. Неисполнение обязательств по контракту со стороны общества существенным образом отразилось на нормальной работе указанного медицинского учреждения, создало существенный дискомфорт для находившихся в нем пациентов в условиях стационара", - указано в сообщении.

Эти обстоятельства стали основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта с указанной компанией и направления соответствующий информации в антимонопольный орган. Комиссия Тюменского УФАС России по результатам проверки решение о внесении сведений об ООО "Тюменьэкострой" и о руководителе в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, материалы проверки направлены в мировой суд для рассмотрения вопроса о привлечении указанного юридического лица к административной ответственности по ч.7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение предусмотренных контрактом на оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).