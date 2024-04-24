В Ишиме до 30 апреля возможно повышение уровня реки

В Ишиме, Казанском и Ишимском районах наблюдаем небольшое снижение воды. При этом, как прогнозирует Росгидромет, темп снижения замедлится. До 30 апреля даже возможен рост воды. Главная задача сейчас – работа караулов и устранение протечек, сообщил губернатор Моор.

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил, что он исключена вторая волна паводка.

"Не стоит расслабляться и тем районам, где вода сейчас идет на спад и пик пройден. По прогнозам Гидрометцентра, в этом году период большой воды продлится аномально долго – на реке Ишим сохраняется возможность второй волны паводка. Поэтому необходимо следить за состоянием дамб и находиться в постоянном контакте с жителями", - отметил Владимир Якушев.





