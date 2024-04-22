Волна паводка на реке Ишим может прийти в Абатское 24 апреля

10:58 22 апреля 2024
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Штормовое предупреждение объявлено в селе Абатское в связи с опасным повышением уровня воды в реке Ишим, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"24-26 апреля в реке Ишим у  села Абатское ожидается достижение отметок опасного явления "половодье" (960 см) с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий", - указано в сообщении.

Ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами.

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