Волна паводка на реке Ишим может прийти в Абатское 24 апреля

Штормовое предупреждение объявлено в селе Абатское в связи с опасным повышением уровня воды в реке Ишим, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"24-26 апреля в реке Ишим у села Абатское ожидается достижение отметок опасного явления "половодье" (960 см) с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий", - указано в сообщении.

Ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами.