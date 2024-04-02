Гражданин Казахстана попал в российское СИЗО за взятку на грецкие орехи

Гражданин Казахстана пытался заплатить сотруднику Тюменской таможни 4 тысячи долларов США и 200 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности и вернуть 46 тонн грецких орехов и сухофруктов, а в итоге попал под арест, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Тюменские таможенники проводили проверку в отношении товаров с признаками незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС, когда одному из них представитель отправителя предложил "решить вопрос". За взятку 36-летний мужчина хотел избежать ответственности и вернуть 46 тонн грецких орехов и сухофруктов. Таможенник проинформировал об этом сотрудников отделения по противодействию коррупции Тюменской таможни, которые задержали взяткодателя в момент передачи денег.

Возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Он арестован на 2 месяца. За дачу взятки ему грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.