Мошенника из Исетского района отправили в колонию на 7 лет

К семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за мошенничество приговорен в Тюмени ранее судимый 42-летний житель Исетского района, сообщает облпрокуратура.



Устновлено, что с ноября 2021 года по январь 2022 года он звонил пенсионерам Тюмени, Тобольска, Москвы, Сургута и Сочи и, представляясь их родственником, под различными предлогами просил перечислить ему деньги. Из 12 потерпевших только одна женщина поняла, что ей звонит не родственник и прервала разговор. Причиненный по делу ущерб составил почти 100 тысяч рублей, который родственники подсудимого возместили в полном объеме.